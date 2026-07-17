За неделю дорожники убрали граффити и рекламу на остановках в Подмосковье

За прошедшую неделю специалисты Мосавтодора провели уборку остановок и дорожных знаков на 16 региональных дорогах в 12 округах, сообщили в Минтрансе Подмосковья. В ходе работ по летнему содержанию дорог были ликвидированы несанкционированная реклама и граффити.

Так, в Дмитрове очистили павильоны от граффити на улице Профессиональной и Космонавтов. На остановке у СНТ Малиновка убрали рекламу. В Серпухове привели в порядок знаки на Борисовском шоссе у остановки Площадь Революции и остановку на подъезде к Шатовскому Лесничеству.

Граффити ликвидировали на остановочных павильонах в Ивантеевке на Советском проспекте и в Реутове на улице Транспортной. Дорожные знаки очистили от вандальных надписей в поселке Красная Горка Истры на улице Заводской, в селе Быково Раменского округа на улице Театральной и на Вишняковском шоссе в Никольско-Архангельском микрорайоне Балашихи.

Несанкционированную рекламу устранили со знаков на улице Октябрьской Революции в Коломне, на проспекте Мира и Московской улице во Фрязине. Остановки привели в порядок на улице Первомайской в Лосино-Петровском, на улице Батарейной в Лобне и на Быковском шоссе в поселке Малаховка Люберец.

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