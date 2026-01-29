За неделю 150 автовладельцев Подмосковья оштрафовали за неправильную парковку

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

За неделю в Подмосковье оштрафовали за неправильную парковку 150 автовладельцев. Их машины мешали работе мусоровозов.

Общая сумма наложенных штрафов составила 750 тысяч рублей, рассказали в региональном Минтрансе. Нарушения выявили благодаря жителям, которые направляли обращения через мобильное приложение «Народный инспектор».

За неделю в Одинцове выявили 31 нарушение, в Королеве — 23, в Ленинском округе — 22, в Химках — 16, а в Дмитрове — 11.

«Размещение транспортного средства, которое препятствует обслуживанию контейнерных площадок и вывозу ТКО, является административным правонарушением», — отметили в министерстве по содержанию территорий.

Ранее вице-губернатор Владислав Мурашов отмечал, что «Народный инспектор» — удобный инструмент, который позволяет быстро вынести постановление владельцу автомобиля, припаркованного на газоне или у мусорных баков.

В ведомстве напомнили, что сумма штрафа за неправильную парковку может достигать 30 тысяч рублей.