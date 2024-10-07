За наших. Как неравнодушные девушки из Зарайска организовали гумпомощь бойцам СВО

Волонтер Ирина Есипова из Зарайска по несколько раз в месяц ездит в Донбасс с гуманитарными грузами для бойцов из своего города. Вокруг нее объединились неравнодушные жители. Маскировочные сети, генераторы, коптеры, медикаменты, теплые вещи и даже просто домашнюю еду — все это они везут на фронт, чтобы показать мужчинам, что за их спиной — крепкий тыл.

Жительница Зарайска Наталья Ильина рассказала, что познакомилась с Ириной Есиповой, когда муж отправился служить по контракту в зону специальной военной операции. Тогда у нее не было помещения и все грузы женщина собирала в подъезде, к чему подключились другие неравнодушные граждане. А уже в январе Наталья отправилась навестить мужа.

«В месяц отправляли по четыре-восемь раз в зависимости от нужд ребят. Ирина старается, и, мне кажется, для нее нет ничего невозможного», — рассказала Наталья.

По ее словам, помещение для сбора и хранения необходимых вещей предоставил глава администрации городского округа Виктор Петрущенко. При этом в сборе участвуют не только простые граждане, но также школы и храмы.

Ирина Есипова рассказала, что изначально группа волонтеров была маленькая. Однако в январе 2023 года к помощи подключились и другие неравнодушные люди, а также различные организации.

«Первый раз мы не знали вообще, куда мы едем и что мы там увидим. Но я понимала, что передача гуманитарной помощи будет именно на границе. Я знала, что туда приедет мой муж и нас никто в обиду не даст, но все равно страх был. А потом это уже стало в порядке вещей», — поделилась Ирина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».