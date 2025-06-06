Минтранс Подмосковья собрал список автобусов до региональный парков. Туда можно отправиться на выходных, чтобы сделать красивые фотографии. К живописным местам ведут 28 маршрутов, сообщили в пресс-службе организации.

На первом месте — усадьба «Абрамцево» в Сергиевом Посаде. До нее едут автобусы № 55 и № 76 от ТЦ «Капитолий» и поезда Ярославского направления.

Далее расположился парк «Елочки» в Домодедове. Место пользуется популярностью у жителей округа. К сосновому лесу ведут 14 маршрутов.

Красивые виды можно запечатлеть в музее-заповеднике «Архангельское» в Красногорске. Чтобы доехать туда, нужно сесть на автобус № 520, № 540, № 30к, № 41к, № 34 или № 541 .

Завершает список «Парк Мира» в Коломне. В нем есть большой фонтан, на фоне которого удастся попозировать. Добраться к месту можно на шести маршрутах или на поездах Рязанского направления.

Полный список маршрутов доступен на сайте регионального Минтранса.