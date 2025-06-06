За красивыми фото — в Подмосковье. Список самых живописных маршрутов
Минтранс Подмосковья опубликовал список маршрутов до живописных мест для съемки
Минтранс Подмосковья собрал список автобусов до региональный парков. Туда можно отправиться на выходных, чтобы сделать красивые фотографии. К живописным местам ведут 28 маршрутов, сообщили в пресс-службе организации.
На первом месте — усадьба «Абрамцево» в Сергиевом Посаде. До нее едут автобусы № 55 и № 76 от ТЦ «Капитолий» и поезда Ярославского направления.
Далее расположился парк «Елочки» в Домодедове. Место пользуется популярностью у жителей округа. К сосновому лесу ведут 14 маршрутов.
Красивые виды можно запечатлеть в музее-заповеднике «Архангельское» в Красногорске. Чтобы доехать туда, нужно сесть на автобус № 520, № 540, № 30к, № 41к, № 34 или № 541 .
Завершает список «Парк Мира» в Коломне. В нем есть большой фонтан, на фоне которого удастся попозировать. Добраться к месту можно на шести маршрутах или на поездах Рязанского направления.
Полный список маршрутов доступен на сайте регионального Минтранса.