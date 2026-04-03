За кодовое слово «наука» жительница Можайска отдала мошеннику 3 миллиона рублей

Суд установил, что подсудимый вступил в преступный сговор с другими участниками группы, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство. Цель сговора — обман граждан дистанционным способом для извлечения прибыли.

В августе 2025 года участники группы неоднократно связывались с потерпевшей через мессенджер. Выдавая себя за сотрудников правоохранительных органов, они сообщили женщине заведомо ложную информацию о том, что она является пособником в финансировании терроризма. Злоумышленники убедили потерпевшую, что ей необходимо задекларировать имеющиеся денежные средства, чтобы придать законности их нахождению на ее банковских счетах.

Процедура декларирования заключалась в передаче денег курьеру, роль которого исполнял подсудимый. Потерпевшая обналичила средства и передала 3 миллиона рублей подсудимому, который назвал кодовое слово «наука».

С учетом позиции государственного обвинителя Можайской городской прокуратуры суд приговорил Малышева к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима. Также суд удовлетворил гражданский иск о компенсации материального вреда в размере 3 миллиона рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил.