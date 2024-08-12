За 5 месяцев в Подмосковье более 12 млн раз арендовали электросамокаты

В Московской области в конце марта открылся сезон кикшеринга — аренды электросамокатов. С тех пор сервисом воспользовались более 12 миллионов раз. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья. Средняя аренда длилась 16 минут, а максимальное расстояние поездки — 50 километров.

Наибольшее число поездок за два летних месяца пришлось на июнь. Отмечается, что электросамокаты наиболее популярны в 11 округах, включая Долгопрудный, Королев и Красногорск. Сейчас в аренду доступно около 28 тысяч самокатов с 13 тысячами парковок в удобных местах.

При поездках Минтранс Подмосковья просит соблюдать ПДД, проверять тормоза, не превышать скорость и снижать ее на неровностях.

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