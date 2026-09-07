За 5 лет в Подмосковье модернизировали 16 очистных сооружений

С 2020 года в Подмосковье в рамках госпрограммы построили и модернизировали 16 очистных сооружений. Работы проводились как на крупных межрайонных объектах, так и на локальных и модульных установках.

По словам главы МинЖКХ Подмосковья Кирилла Григорьева, новые и обновленные комплексы появились в Шатуре, Рузе, Богородском округе, Солнечногорске, Коломне, Лыткарине и других муниципалитетах.

Очистные сооружения оснащают датчиками, которые контролируют параметры работы насосов и резервуаров, а также системами дистанционного мониторинга. Информация о работе оборудования в режиме реального времени поступает диспетчерам, что позволяет быстрее реагировать на нештатные ситуации.

«На примере прошлой зимы, видим насколько важна скорость реакции на внештатную ситуацию. За передачу информации как раз отвечают датчики контроля параметров работы насосов и резервуаров, а также системы удаленного мониторинга, которыми оснащается каждый реконструируемый объект», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Так, в Шатуре на улице Малькина Грива вместо очистных сооружений, эксплуатировавшихся около 40 лет, построили новый комплекс. Его производительность составляет 10 тысяч кубометров в сутки. В микрорайоне Пироговском в Мытищах после реконструкции мощность очистных сооружений увеличили с пяти тысяч до 8,5 тысячи кубометров в сутки. Комплекс обслуживает около 35 тысяч человек.

Всего благодаря реализованным проектам надежное водоотведение получили более 850 тысяч жителей Подмосковья. В 2026 году программу продолжат: до конца года планируется запустить еще три очистных сооружения.