Производство новой системы резервного копирования запустят в Дубне

Технологическая компания «Yadro» начала принимать заказы на новую старшую модель системы резервного копирования Tatlin.Backup.L. Производство устройства будет организовано на заводе «Yadro Фаб Дубна» в особой экономической зоне «Дубна».

Новая система предназначена для крупных компаний, которым необходимо хранить большие объемы данных и обеспечивать их сохранность. Ее полезная емкость превышает один петабайт, а два контроллера хранения повышают надежность работы системы. Tatlin.Backup.L уже доступна для демонстрационного тестирования.

Одновременно компания выпустила масштабное обновление программного обеспечения версии 1.5 для всей линейки Tatlin.Backup. Теперь есть возможность автоматически копировать данные на удаленную площадку. Это позволяет восстановить информацию, если основная система хранения или дата-центр выйдет из строя.

Также была упрощена замена отдельных дисков без необходимости сложного обслуживания системы. Компания расширила функции безопасности, мониторинга и контроля действий пользователей.

«Обновление 1.5 — один из самых масштабных и значимых релизов в истории Tatlin.Backup», — отметил старший менеджер продукта компании Владислав Леонтьев.