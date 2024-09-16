Новый сезон открыли двумя спектаклями в драмтеатре в Дмитрове

В Дмитровском Драматическом театре стартовал новый сезон. Зрителям представили две постановки — «Леди Макбет Мценского уезда» и «Золушка».

На открытии сезона директор театра Марина Мурашкина представила зрителям нового главного режиссера Дмитрия Матыкина.

«Выражаю благодарность администрации Дмитровского округа и совету депутатов за поддержку, которую они оказывают для развития нашего театра», — сказала Мурашкина.

Сейчас театр готовит постановку «Рикки-Тикки-Тави» в рамках федерального проекта «Культура малой Родины». Премьера спектакля состоится 28 и 29 сентября. В конце ноября зрителей ждет спектакль «Любовь и голуби». В начале 2025 года там покажут постановки «Ромео и Джульетта», «Слуга двух господ» и «Волшебное кольцо».

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