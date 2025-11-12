XXIII Рождественские образовательные чтения начались в Сергиевом Посаде

Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник подготовил выставочный проект «Любовью и единением спасемся». В рамках XXIII Рождественских образовательных чтений для учеников краснозаводской школы № 1 там провели урок.

Ребята узнали о шедеврах древне-русского искусства, об исторических личностях и о событиях, связанных с Троицким монастырем и личностью преподобного Сергия. Школьники познакомились с подлинными историческими артефактами и шедеврами древнерусского искусства. С большим интересом юные гости пытались разобраться в древнеславянской грамоте и задавали экскурсоводу множество вопросов.

В первый день Рождественских образовательных чтений в музее прошли уроки «Святая Русь в живописи, иконописи, литературе», «Святыни родного края» и «Герои России: история и современность». Их посетили учащиеся шести классов.

Отметим, что в этом году центральной темой чтений стало «Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени».