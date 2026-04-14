XVII Международный форум «Экология» обсуждает будущее природопользования

В Москве активно проходят сессии XVII Международного форума «Экология». На мероприятии эксперты обсуждают важные вопросы, связанные с природопользованием, экопросвещением и экономикой замкнутого цикла.

Заместитель министра экологии и природопользования Московской области Захар Варданян поделился опытом утилизации отходов демонтажа в Подмосковье. Он подчеркнул, что в регионе активно реализуются задачи федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».

По словам Захара Варданяна, целевые показатели по утилизации строительных отходов к 2030 году должны достичь 85%, а доля вовлечения вторичных материальных ресурсов в строительстве — 40%.

С 2021 года в Подмосковье действует система контроля за перемещением строительных отходов. За это время принято более 167 миллионов кубических метров стройотходов, из которых 60% поступило из Москвы. В области работают 96 объектов приема и переработки, включая 17 — для смешанных строительных отходов.

«Проводится эффективная работа в этом направлении, и уже сегодня вторичное сырье не просто перерабатывается — оно находит реальное применение: используется в дорожном строительстве, благоустройстве и социальных объектах, а ключевые ведомства активно его закупают. Это и есть настоящая экономика замкнутого цикла», — отметил Захар Варданян.