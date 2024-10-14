XI Международный турнир по гандболу на призы Максимова завершился в Чехове

В городском округе Чехов завершился XI открытый международный турнир по гандболу на призы Олимпийского чемпиона Владимира Салмановича Максимова. С 9 по 13 октября юные спортсмены 2010 года рождения из разных уголков России и Беларуси боролись за звание лучших.

В соревнованиях приняли участие 10 команд из Чехова, Волгограда, Краснодара, Краснодарского края, Москвы, Протвино, Санкт-Петербурга и Гродно. Заключительные матчи прошли 13 октября в универсальном спортивном зале «Надежды России», где определились победители и призеры турнира.

Первое место завоевала команда из Краснодара, продемонстрировав высокий уровень игры и уверенность на площадке. Серебряные медали достались команде из Чехова, которая в упорной борьбе уступила лидерам. Бронзу завоевала команда из Москвы.

Легендарный гандболист Владимир Максимов лично поздравил победителей и призеров, вручил им кубки и медали, а также поделился с будущими чемпионами ценными советами. Турнир стал настоящим праздником гандбола, объединившим юных спортсменов и их тренеров в духе дружбы и спортивного соперничества.

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