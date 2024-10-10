XI Международный турнир по гандболу на призы Максимова стартовал в Чехове

В универсальном спортзале «Надежды России» городского округа Чехов начался XI Международный турнир по гандболу на призы Владимира Максимова. Участниками соревнований станут 10 юношеских команд из семи городов России и Белоруссии.

XI открытый турнир на призы заслуженного тренера России, олимпийского чемпиона, главного тренера гандбольного клуба «Чеховские медведи» Владимира Максимова организовало училище олимпийского резерва № 4 и гандбольный клуб.

Универсальный спортивный зал «Надежды России» объединит 10 команд юношей 2010 года рождения из Волгограда, Гродно, Краснодара, Москвы, Протвина, Санкт-Петербурга и Чехова, которые поборются за звание лучших.

Состязания пройдут с 9 по 13 октября. Вход свободный. Подробную информацию о турнире можно посмотреть по ссылке.

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