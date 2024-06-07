Wildberries построит в Домодедове логистический комплекс по договору на ПМЭФ

Компания Wildberries построит в Домодедове современный логистический и складской комплекс. Проект реализуют на территории ОЭЗ «Максимиха», которую развивает Группа ВТБ. Соответствующее соглашение Группа ВТБ и Wildberries подписали на полях ПМЭФ-24.
«Реализация данного масштабного проекта в первую очередь означает, что будут созданы новые рабочие места для жителей Подмосковья», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Объем инвестиций в реализацию проекта оценивается в десять миллиардов рублей. Ранее компания Wildberries также приняла решение построить в Подмосковье современный высокотехнологичный центр обработки данных. Объект возведут в Наро-Фоминске.