Взрывотехники обезвредили бомбу времен ВОВ весом 250 кг в деревне Алексеевское

В минувший вторник, 11 ноября, специалисты поисково-спасательного отряда № 2 «Мособлпожспаса» обезвредили авиационную бомбу в деревне Алексеевское в городском округе Солнечногорск. Ее вес превышал 200 килограммов.

Заместитель начальника отряда Денис Совенков пояснил, что боеприпас обнаружили специалисты во время проведения работ в песчаном карьере. Они незамедлительно сообщили о подозрительном предмете в экстренные службы.

На место выехали спасатели, которые оцепили местность.

«Взрывотехники идентифицировали находку как немецкую авиационную бомбу „SC-250“ весом 250 килограммов предположительно времен Великой Отечественной войны. Учитывая расстояние до ближайших жилых строений и безопасные условия проведения работ, специалисты приняли решение ликвидировать боеприпас на месте обнаружения», — пояснил Денис Совенков.

Обезвреживание бомбы прошло в штатном режиме.