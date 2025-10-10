Взрывотехники обезвредили боеприпас времен ВОВ в Волоколамском округе

Взрывотехники «Мособлпожспаса» ликвидировали боеприпас времен ВОВ в Волоколамском округе. Опасную находку обнаружил житель деревни Новинки при установке забора на своем участке.

Снаряд оказался 50-миллиметровой минометной миной.

«Взрывотехники поместили боеприпас в специальный контейнер, после чего отвезли его на полигон, где обезвредили с соблюдением техники безопасности», — отметила заместитель начальника 203-й пожарно-спасательной части Ирина Месилова.

С момента обнаружения боеприпаса до его уничтожения «Мособлпожспас» поддерживал связь с сотрудниками экстренных служб.