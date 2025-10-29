Взрывотехники обезвредили боеприпас времен ВОВ в Солнечногорске

В минувший вторник, 28 октября, сотрудники отряда № 2 «Мособлпожспаса» ликвидировали в Солнечногорске боеприпас времен Великой Отечественной войны. Опасный объект обнаружили участники мотоклуба.

Любители экстрима проводили тренировки возле деревни Новое, когда заметили в овраге подозрительный предмет. Они незамедлительно сообщили о находке в экстренные службы.

Спасатели, приехавшие на вызов, оцепили опасную зону.

«Прибывшие взрывотехники идентифицировали предмет как 50-миллиметровую минометную мину времен Великой Отечественной войны. Учитывая удаленность от населенных пунктов и безопасные условия, было принято решение произвести подрыв на месте обнаружения», — пояснил старший смены 267-й пожарно-спасательной части Виталий Чикин.

Ликвидация снаряда прошла успешно в полном соответствии с требованиями безопасности. На место также выезжал представитель администрации Смирновского поселения, который координировал совместную работу с экстренными службами.