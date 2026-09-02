Взрывотехники обезвредили артиллерийский снаряд времен ВОВ в Рузе

Во вторник, 1 сентября, пиротехники специализированного отряда «Мособлпожспас» ликвидировали еще один снаряд времен Великой Отечественной войны. Его нашли на территории Рузского округа, отметили в службе.

Начальник маневренно-поисковой группы Денис Совенков сообщил, что опасную находку обнаружили местные жители во время сбора грибов и ягод в лесном массиве примерно в 500 метрах от деревни Румянцево.

Они незамедлительно передали информацию о подозрительном предмете операторам системы 112.

Специалисты-взрывотехники классифицировали объект как 105-миллиметровый артиллерийский снаряд периода ВОВ.

«Они поместили боеприпас в специальный контейнер, после чего отвезли его на полигон, где обезвредили с соблюдением техники безопасности. Работники поисково-спасательного поста 265-й пожарно-спасательной части ГКУ МО „Мособлпожспас“ обеспечили взаимодействие взрывотехников с сотрудниками экстренных служб Рузского муниципального округа с момента обнаружения боеприпаса и до его полной ликвидации», — заключил Денис Совенков.