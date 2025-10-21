Взрывотехники обезвредили 17 боеприпасов времен ВОВ в Рузском округе

Взрывотехники «Мособлпожспаса» ликвидировали 17 боеприпасов времен ВОВ в Рузском округе. Опасные находки обнаружили в понедельник, 20 октября, участники поискового отряда «Эхо Войны», которые работали неподалеку от деревни Федчино.

О взрывоопасных предметах они сообщили в единую службу вызовов «Система-112».

Прибывшие на место специалисты идентифицировали боеприпасы как восемь ручных гранат РГД-33, одну 50-миллиметровую и две 82-миллиметровые минометные мины, а также два 45-миллиметровых, три 76-миллиметровых и один 100-миллиметровый артиллерийский снаряд времен ВОВ.

«Используя взрывобезопасный контейнер, специалисты перевезли снаряды на специальный полигон, где обезвредили в соответствии с инструкцией», — отметил заместитель начальника ПСЧ-265 Владимир Старостин.

С момента обнаружения боеприпасов до их уничтожения «Мособлпожспас» поддерживал связь с сотрудниками муниципальных экстренных служб.