Взрывотехники «Мособлпожспаса» обезвредили боеприпас ВОВ в Волоколамском округе

Сотрудники «Мособлпожспаса» ликвидировали боеприпас в Волоколамском округе. Обнаружил его тракторист при вспашке земли в конном клубе в деревне Солодово. Бросив работу, мужчина позвонил в службу 112, рассказали в пресс-службе организации.

Взрывотехники установили, что находка — артиллерийский снаряд ВОВ. Они извлекли боеприпас из земли и обезвредили его по инструкции. Для обеспечения безопасности сотрудников их коллеги держали связь с экстренными службами до тех пор, пока снаряд не был полностью уничтожен.

«Боеприпасы, долгое время пролежавшие в земле, крайне опасны, потому что могут сдетонировать в любую секунду. Их ни в коем случае нельзя трогать, засыпать землей, накрывать, перемещать или воздействовать на них каким-либо образом», — предупредил заместитель начальника специализированного поисково-спасательного отряда №2 Денис Совенков.

Также он добавил, что в случае обнаружения таких предметов нужно лишь отметить место и уйти от него на безопасное расстояние, а после сообщить об увиденном в экстренную службу. Кроме того, важно проследить, чтобы и другие люди не подходили к находке до прибытия спасателей.