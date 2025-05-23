Взрывотехники «Мособлпожспаса» обезвредили 38 боеприпасов ВОВ в Рузском округе

Взрывотехники поисково-спасательного отряда № 2 «Мособлпожспаса» обезвредили арсенал из 38 боеприпасов ВОВ. Опасный клад обнаружили дорожные рабочие около поселка Бороденки в Рузском округе при земляных работах, сообщили в пресс-службе организации.

«Прибыв на место вызова, взрывотехники идентифицировали боеприпасы как 81-миллиметровые минометные мины. Используя взрывобезопасный контейнер, специалисты перевезли снаряды на специальный полигон, где обезвредили в соответствии с инструкцией», — поделился заместитель начальника отряда Денис Совенков.

Работники 265-й пожарно-спасательной части держали коммуникацию с экстренными службами до полного уничтожения снарядов.