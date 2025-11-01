Взрослую поликлинику в Шатуре открыли после капремонта

Взрослая поликлиника на Интернациональной улице в Шатуре возобновила прием пациентов после капитального ремонта. В здании обновили фасад, окна, двери и коммуникации, установили современное оборудование и мебель.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин, учреждение обслуживает более 76 тысяч человек. Для них создали комфортные зоны ожидания приема.

«Также в поликлинике работают кабинеты выписки рецептов на льготные лекарства и телемедицины. Кроме того, организован отдельный вход для пациентов с симптомами ОРВИ для разделения потоков», — сказал он.

В поликлинике установили флюорограф, маммограф, аппараты УЗИ. Прием будут вести кардиологи, неврологи, хирурги, урологи и другие специалисты.

Записаться на прием можно через интернет-портал «Здоровье», а также через информат, по телефону 122 и Telegram-бот.