Взрослую поликлинику открыли после ремонта в Волоколамске

После капитального ремонта вновь открылась взрослая поликлиника в Волоколамске на улице Ново‑Солдатская, дом 16. Учреждение принимает пациентов в обычном режиме.

В поликлинике доступен полный спектр медицинских услуг: консультации терапевтов и узких специалистов, современная диагностика и профилактические осмотры.

В медицинском учреждении полностью обновлены кабинеты врачей и процедурные кабинеты, заменены устаревшие коммуникации, что обеспечивает надежность и бесперебойность работы систем, установлено современное медицинское оборудование, а новая, удобная мебель создает уютную и комфортную атмосферу для пациентов.