Взрослую поликлинику открыли после капитального ремонта в Шатуре

Прием пациентов возобновили специалисты в поликлинике на Интернациональной улице. После капитального ремонта преобразилось не только здание, но и окружающая территория.

Начальник управления Минстроя Московской области по ремонту объектов здравоохранения Инна Тимошкина рассказала, что в здании полностью заменили инженерные коммуникации, которые теперь соответствуют всем стандартам и нормативам. Выполнены отделочные работы. Обустроили зоны комфортного ожидания, завезли новую мебель, кабинеты оснастили оборудованием для оказания полного комплекса медицинских услуг.

«Мы ждали, к сожалению, не один год. Сложный был объект. И мы вместе с правительством Московской области предприняли все усилия, чтобы завершить и реализовать проект по капитальному ремонту», — сказал на торжественном открытии поликлиники глава муниципалитета Николай Прилуцкий.

Жители Шатуры уже оценили преобразования. «Здание очень красивое, современное. Все поменяли. Пациенты довольны, как и я. В хороших условиях быстро и выздоравливать будем», — отметила Марина Кознова из поселка Северная Грива.