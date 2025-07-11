Поликлинику для взрослых капитально отремонтировали на улице Ленина в Дзержинском

Взрослую поликлинику открыли в Дзержинском после капитального ремонта. В здании обновили коммуникации, фасад и кровлю, а также заменили окна и провели отделку помещений.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин, благодаря ремонту в поликлинике создали комфортные условия для пациентов и медиков. Там обустроили зоны ожидания, современную навигацию и установили новую мебель.

«Кроме того, в поликлинике создана доступная среда для пациентов с ограниченными возможностями здоровья. Всего на проведение капитального ремонта поликлиники было направлено почти 332,5 миллиона рублей», — сказал министр.

Поликлиника рассчитана на 750 помещений в смену. Там получают помощь почти 38 тысяч человек.

В учреждении работают терапевты и узкопрофильные специалисты: офтальмологи, эндокринологи, неврологи и другие.

«Оборудованы кабинеты неотложной помощи, вакцинопрофилактики, медицинской профилактики, рентгенологической, ультразвуковой и функциональной диагностики, а также клинико-диагностическая лаборатория, женская консультация и дневной стационар, рассчитанный на 15 коек по терапевтическому и неврологическому профилям», — сказала заведующая поликлиникой Антонина Александрова.

Записаться на прием можно по номеру 122, а также через региональный портал госуслуг и Telegram-бот.