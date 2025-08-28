Взрослая поликлиника в Волоколамске откроется после ремонта 1 сентября

Проделана колоссальная работа: полностью обновлены кабинеты, заменены коммуникации, установлено новое оборудование и мебель.

Практически вся новая мебель уже расставлена по своим местам. Сейчас в здании полным ходом идут заключительные работы по текущей влажной уборке кабинетов и коридоров, чтобы к моменту открытия поликлиника предстала перед посетителями в новом облике.