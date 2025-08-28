Взрослая поликлиника в Волоколамске откроется после ремонта 1 сентября
Ремонтные работы во взрослой поликлинике Волоколамской больницы полностью завершены. Готовность медицинского учреждения проверила глава округа Наталья Козлова.
Проделана колоссальная работа: полностью обновлены кабинеты, заменены коммуникации, установлено новое оборудование и мебель.
Практически вся новая мебель уже расставлена по своим местам. Сейчас в здании полным ходом идут заключительные работы по текущей влажной уборке кабинетов и коридоров, чтобы к моменту открытия поликлиника предстала перед посетителями в новом облике.
Одним из последних этапов подготовки к открытию является перевозка компьютерного оборудования и необходимой документации. Этот процесс планируется осуществить в выходные дни.
«Уже с понедельника врачи возобновят прием пациентов по адресу: город Волоколамск, улица Ново-Солдатская, дом 16. Теперь жители Волоколамского округа будут получать квалифицированную медицинскую помощь в комфортных и современных условиях», — рассказала Наталья Козлова.