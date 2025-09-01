Взрослая поликлиника открылась после капитального ремонта в Волоколамске

В Волоколамске после ремонта открылась взрослая поликлиника, которая рассчитана на 650 посещений за смену и обслуживает почти 19 тысяч жителей. Здесь ведут прием терапевты и врачи разных направлений — офтальмолог, эндокринолог, невролог, кардиолог и другие специалисты.

«Для жителей Волоколамска медицинская помощь стала более комфортной. В поликлинике создана доступная среда для пациентов с ограниченными возможностями здоровья, оборудованы комфортные зоны ожидания, установлена понятная навигация и удобная мебель. Всего на проведение ремонтных работ было направлено почти 83 миллиона рублей», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В учреждении обновили кабинеты неотложной помощи, вакцинации, профилактики, рентгена, УЗИ и функциональной диагностики, а также женскую консультацию и дневной стационар на 19 коек для пациентов терапевтического и онкологического профиля. Заведующий поликлиникой Руслан Корсаков отметил, что новые условия позволят оказывать помощь на более высоком уровне.