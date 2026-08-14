Выживаемость онкопациентов в Подмосковье выросла до 87% за 5 лет

Данный показатель выступает ключевым критерием эффективности работы медицинской службы и отражает уровень обследования, терапии и последующего контроля состояния пациентов.

«Пациенты с онкологическим диагнозом в Подмосковье получают качественную и своевременную помощь. Сегодня 87% пациентов преодолевают пятилетний рубеж после постановки диагноза — это почти на 30% больше, чем пять лет назад», — сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Она добавила, что профильные структуры продолжают уделять особое внимание ранней диагностике опасных патологий и применению передовых врачебных методик.

На территории области действуют 25 центров амбулаторной помощи, где регулярно организуют открытые профилактические мероприятия для всех желающих. Жительницы старше 40 лет имеют возможность без дополнительных направлений самостоятельно оформить запись на проведение маммографии. Вместе с тем лечебные учреждения продолжают получать новое оборедование для выявления болезней и эффективного лечения.

Полная информация о предоставлении профильной помощи населению размещена на специальном портале.