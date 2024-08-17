Единый номер по вывозу строительного мусора открыли для жителей Можайска

Услуга по вывозу строительного мусора появилась для жителей Можайского округа. Собственники могут позвонить на единый номер 122#7 и оставить заявку.

Жительница деревни Перещапово Анна уже оценила эту услугу. Остатки блоков, обрезки кровельных материалов и керамогранита скопились на участке после строительства дачного дома. Она позвонила по единому номеру 122#7. Бригада приехала в этот же день.

«На сайте администрации нашла номер, по которому смогли предоставить эту услугу. Машина подъехала буквально через пару часов. Очень удобно, все оперативно сделали», — сказала жительница деревни Перещапово Можайского округа Анна.

Крупногабаритные остатки нельзя складировать в обычные контейнеры, поэтому администрации Можайского округа нашла решение проблемы. Жители могут оставить заявку по телефону или на сайте Министерства природных ресурсов и экологии Московской области. Специалисты приедут и утилизируют отходы правильно.

Напомним, к строительному мусору относят смеси, кровельные материалы, доски, оконные рамы, кирпичи и блоки, обои и керамическую плитку.

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