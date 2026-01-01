Вывоз снега начался в Дубне

С 1 января в Дубне подрядные организации приступили к вывозу снега со дворов многоквартирных домов. Муниципальные службы приступили к уборке на неделю раньше, сосредоточив усилия на центральных улицах, парковочных зонах и проездах.

Городские службы не прекращали работы и в новогоднюю ночь. С первых часов 1 января сотрудники МБУ «Чистый город» обеспечивали очистку дорог и тротуаров в соответствии с нормативными требованиями.

В ночь с 31 декабря на 1 января на улицах дежурила одна комбинированная дорожная машина, а уже ранним утром к ней присоединились еще четыре машины от муниципальных служб и две — от подрядной организации. Параллельно четыре трактора, оснащенные отвалами и щетками, очищают пешеходные зоны. На общественных территориях — в парках и скверах — приводят в порядок прогулочные дорожки. Также коммунальщики прочищают ливневые стоки и проводят противогололедную обработку.

В праздничные дни за чистоту и безопасность на улицах Дубны отвечают более 70 сотрудников и свыше 30 единиц спецтехники МБУ «Чистый город».

«Наша главная задача — оперативно убирать снег и обрабатывать дороги и тротуары. В Дубне должно быть не только чисто, но и безопасно», — подчеркнул глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.