Выставочный проект «Купе» начнет работу в картинной галерее Коломны

В Коломенской картинной галерее «Дом Озерова» начинает работу популярный выставочный проект «Купе» московских живописцев Алексея Суховецкого, Сергея Гавриляченко, Юрия Грищенко и Валерия Полотнова. Проект, подготовленный Союзом художников России при поддержке Российской академии художеств, уже снискал признание и популярность зрителей Москвы, Липецка, Белгорода и Кирова.

Продолжая путешествие по стране, «Купе» представит коломенцам и гостям округа живописные полотна в жанре пейзажа, портрета, натюрморта и тематической картины.

«Авторов, чьи работы участвуют в проекте, объединяют многолетний творческий союз, дружба и общие взгляды на тенденции развития изобразительного искусства. Все они — продолжатели и хранители русской реалистической живописи. Проект „Купе“ — образ камерного, идеального мира этих мастеров, их сложных мироощущений, впечатлений от поэтичности русской природы», — рассказали в Коломенской картинной галерее.

Открытие выставочного проекта «Купе» состоится в пятницу, 30 января, по адресу: Коломна, улица Красногвардейская, дом 2. Начало — в 16:00. Вход на открытие свободный. Экспозиция продолжит свою работу до 1 марта 2026 года.