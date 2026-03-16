Выставочный проект к 100-летию города запустили в музее Наро-Фоминска

В Наро-Фоминском историко-краеведческом музее стартовал главный выставочный проект года. Первый блок экспозиции «Вехи истории. 1926–2026» рассказывает о «старте большого пути» города.

Выставка предоставляет посетителям возможность совершить настоящее путешествие во времени и погрузиться в атмосферу 1920-х годов, когда Наро-Фоминск только обретал городской статус и учился жить в новых реалиях. В экспозиции представлены подлинные предметы из фондов музея: первые краеведческие издания, где Наро-Фоминск упоминается уже как город, агитационный предметы одежды и быта, фарфор. Среди экспонатов также можно увидеть оригинальные документы и фотографии — например, редкий снимок Мальковской пожарной команды, датированный 1925 годом.

Директор Наро-Фоминского историко-краеведческого музея Федор Пущин рассказал, что подготовка к выставке была основательной. Специалисты отреставрировали и оцифровали документы, «оживили» архивные фотографии, создав тематический видеоролик. Современные технологии позволяют посетителям совершить виртуальную экскурсию по «молодому Наро-Фоминску».

Следующий блок исторического проекта будет посвящен 1930-м годам.