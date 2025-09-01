Выставочный комплекс «Артишок» в Химках отметил семилетие

За семь лет работы в парке Толстого в Химках комплекс стал настоящим культурным центром и популярной точкой притяжения жителей и гостей городского округа. Его деятельность уже успела выйти за рамки традиционных экспозиций.

Комплекс был открыт 1 сентября 2018 года. За последние два года на его площадке организовали свыше 120 выставок и 100 мероприятий, включая экспозиции местных художников, графиков, скульпторов и фотографов. Посещаемость каждой из них превышает пять тысяч человек.

«Сегодня „Артишок“ — это не только выставочная площадка, но и интересное общественное пространство. Для посетителей комплекса проводят тематические встречи, концерты при свечах, встречи с художниками и экскурсии в темноте. Площадка стала открытой для начинающих художников, артистов и музыкантов. Со среды по пятницу проводим бесплатные мастер-классы для детей», — отметил директор выставочного комплекса «Артишок» Игорь Краснов.

Также учреждение наладило партнерские отношения с ведущими музеями страны. Совместные проекты были реализованы с Государственным музеем Высоцкого, Музеем космонавтики, Калининградским музеем янтаря и Музеем мироздания.

«Артишок» расположен в парке Толстого по адресу: Ленинский проспект, 2А. Режим работы: со среды по воскресенье с 10:00 до 18:00. Вход на все экспозиции бесплатный.