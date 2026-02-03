Выставочный комплекс «Артишок» проведет конкурс художественных работ в Химках

Выставочный комплекс «Артишок» в Химках запускает креативный конкурс художественных работ ко Дню защитника Отечества. Участвовать приглашаются художники, дизайнеры и все творческие личности.

Работы, успешно прошедшие отбор, разместят в главном зале комплекса «Артишок», где их увидит более 5000 гостей.

Каждому участнику вручат благодарственное письмо, а лучшие, по результатам голосования зрителей, получат особые призы.

«День защитника Отечества — не только о подвигах, но и о преемственности ценностей. Конкурс в „Артишоке“ позволяет художникам разных поколений по‑своему рассказать об этом через краски и формы. Здесь юный взгляд на героизм встречается с мудростью старших — и рождается единый образ времени. Желаю участникам вдохновения и успехов», — рассказала лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

Конкурс доступен для любой возрастной группы и всех творческих направлений. Формат работ — от 50×70 до 120×120 см.

Заявки с фотографиями работ присылайте на почту khimki-mk@mail.ru до 9 февраля включительно.