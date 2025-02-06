Выставку живописи и ювелирных изделий откроют в усадьбе Лукутиных в Мытищах

Выставка « Посвящение. Родному промыслу Федоскино…» откроется в музее «Усадьба Лукутиных» в Мытищах 14 февраля. На ней представят работы содружества художников Виктории Синельниковой, Натальи Орловой, Анны Талеевой, Светланы Потаповой и Елены Новожиловой и других мастеров.

Как рассказали в подмосковном Минкультуры, выставку организовало творческое объединение «Киноварь». На ней также представят работы выпускников Федоскинского художественного училища миниатюрной живописи. Среди экспонатов будут ювелирные изделия, оригинальная графика и станковая живопись.

«У художников объединения „Киноварь“ свой индивидуальный художественный почерк и творческий путь. Они предлагают новые решения ювелирного облика живописной миниатюры», — отметили в министерстве.