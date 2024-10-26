Выставку заслуженных художников России открыли в Павловском Посаде

В Электрогорске прошло торжественное открытие выставки живописи заслуженных художников России Константина Мирошника и Натальи Кургузовой-Мирошник. Посетители смогут увидеть в экспозиции картины с историей.

Мероприятие состоялось в выставочном зале Дома культуры. В произведениях творческой и семейной пары Константина и Натальи чувствуется гармония между энергией и лиричностью, яркостью и тонкостью. Картины очень символичны.

На открытии Константин Мирошник исполнил музыкальный номер. Он спел под живой аккомпанемент гитары.

Открытие посетили десятки жителей Электрогорска. Они отметили, что такие события не просто открывают что-то новое, но и по-настоящему объединяют людей вокруг прекрасного.

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