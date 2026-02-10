Выставку заслуженного работника культуры открыли в музее Солнечногорска

В музейно-выставочном центре «Путевой дворец» в Солнечногорске открылась выставка «В темноте у окна…». Автор работ — член Союза художников Подмосковья, заслуженный работник культуры Московской области Любовь Рябова.

В экспозицию вошли произведения, созданные художницей за последние семь лет. При их создании она использует необычные материалы — фрагменты газетных полос, старинные фотоснимки и иллюстрации советского периода, переданные ей друзьями.

«Мы гордимся тем, что в нашем округе работают мастера такого уровня, способные превратить привычные предметы прошлого в современные арт-объекты, вызывающие живой интерес у зрителя и являющиеся мостом между поколениями», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Ознакомиться с выставкой жители и гости Солнечногорска могут до 29 марта в соответствии с графиком работы музейно-выставочного центра «Путевой дворец».