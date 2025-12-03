Выставку заслуженного художника России Виктора Демьянчука открыли в Одинцове
Заслуженный художник России Виктор Демьянчук представил свои работы в Федеральном научном центре овощеводства. Выставка «Натюрморт как откровение» состоит из 12 картин.
Одну из представленных работ автор написал специально к юбилею института. На полотне изображена капуста, и это не случайно. Именно этот овощ считают в Федеральном научном центре царицей полей. Художник изобразил культуру в холодных тонах, а остальные овощи — в более теплых, и на этом контрасте строится вся картина.
Экспозиция будет работать в институте в течение месяца. Посетители смогут познакомиться с творчеством художника, узнать о культурах, селекцией которых здесь занимаются ученые, а также принять участие в мастер-классах и встречах с интересными творческими людьми и ведущими специалистами Федерального научного центра.
Вход на выставку свободный. Возрастные ограничения отсутствуют.