Выставку «Воспитание вкуса» открыли в Одинцовском округе

Экспонаты самой богатой усадьбы Подмосковья доставили в Звенигородский музей-заповедник. В здании манежа начала работу выставка «Воспитание вкуса», главными атрибутами которой стали предметы личной коллекции князей Юсуповых.

Выставка из собрания музея-заповедника «Архангельское» стала возможной ввиду того, что усадебный дворец находится на реставрации. В Звенигороде покажут часть вещей самой богатой усадьбы Подмосковья — более 50 экспонатов, входивших в состав собрания князей Юсуповых: живопись, графика, скульптура, фарфор, книги.

Бытовые предметы показывают, как эстетика того времени проникала в повседневную жизнь. Большинство вещей относятся к XVIII — первой трети XIX века. Именно тогда складывались коллекции, которые позже стали основой усадебного, а затем и музейного собрания Архангельского.

Современная коллекция Архангельского — это лишь небольшая часть прежнего богатого юсуповского собрания, утратившего свою целостность после революции 1917 года. После национализации дворцов и имений Юсуповых многие шедевры были переданы в Эрмитаж, некоторые разошлись по музеям страны и галереям бывшего Советского Союза, местонахождение ряда картин до сих пор не установлено.

Выставка будет открыта до 30 августа. Увидеть ценные экспонаты можно по адресу: Одинцовский округ, город Звенигород, улица Московская, дом № 31/2.