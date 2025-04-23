Выставку «Волшебники Изумрудного города» откроют в Одинцове 25 апреля

Церемония награждения победителей XII открытого конкурса изобразительного и декоративно-прикладного искусства для людей с ограниченными возможностями здоровья «Волшебники Изумрудного города» пройдет в Одинцовском историко-краеведческом музее. Мероприятие состоится 25 апреля.
Традиционно конкурс проводится два раза в год по двум номинациям. За шесть лет в творческом соревновании приняло участие более 500 человек. Каждый раз оно посвящено значимым датам. В этом году темой конкурса в преддверии 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне стала «Ура! Победа!».
На площадке также откроется одноименная выставка — посетители смогут увидеть лучшие работы авторов. Всего в конкурсе приняли участие 224 работы из Московской, Мурманской, Калужской, Белгородской, Ульяновской, Владимирской и Иркутской областей, а также Татарстана, Ставропольского края и республики Коми.
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