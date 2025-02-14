Выставку картин военных художников откроют в Химках 19 февраля

Выставку «Герой нашего времени» представят в картинной галерее имени Горшина городского округа Химки. Среди представленных работ будут картины, написанные в зоне специальной военной операции.

Уникальную экспозицию подготовили живописец Игорь Раевич и художники его мастерской. Коллекцию картин дополнят подлинные артефакты с боевых полей.

Неравнодушные жители округа смогут внести свой вклад в помощь военнослужащим прямо на выставке. Здесь будет открыта мастерская по плетению антидроновых сетей. Особую атмосферу создаст выступление Хора инженерных войск Российской Федерации.

Торжественное открытие экспозиции проведут 19 февраля в 16:00 по адресу: улица Московская, дом 15. Посетить мероприятие сможет каждый желающий — вход свободный.

Отметим, что Химкинскую картинную галерею отрыли в 1991 году на основе собраний Сергея Горшина. Ее коллекция включает картины и этюды прославленных мастеров русской живописи: Айвазовского, Лагорио, Маковского, Поленова, Саврасова, Шишкина и многих других.