Выставку военных экспонатов провели для школьников в Красноармейске

Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области

Сотрудники подмосковной Росгвардии совместно с ветеранами войск правопорядка провели для школьников экскурсию по выставке уникальных экспонатов времен Великой Отечественной войны. Ребятам продемонстрировали находки, которые обнаружили поисковые отряды.

Выставка прошла в библиотеке Красноармейска. Росгвардейцы рассказали ребятам о ключевых сражениях Великой Отечественной войны.

Старшеклассники задали множество вопросов, а также смогли поддержать в руках найденные экспонаты.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте