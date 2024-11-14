Выставку военных экспонатов провели для школьников в Красноармейске

Сотрудники подмосковной Росгвардии совместно с ветеранами войск правопорядка провели для школьников экскурсию по выставке уникальных экспонатов времен Великой Отечественной войны. Ребятам продемонстрировали находки, которые обнаружили поисковые отряды.
Выставка прошла в библиотеке Красноармейска. Росгвардейцы рассказали ребятам о ключевых сражениях Великой Отечественной войны.
Старшеклассники задали множество вопросов, а также смогли поддержать в руках найденные экспонаты.
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