Выставку военной техники из зоны СВО провели в Ленинском округе

Фото: Медиасток.рф

В Ленинском округе открыли выставку, посвященную СВО. Там представлены образцы техники, сухпайки и форма бойцов.

В преддверии Дня города в Видном открыли выставку «На круги СВОя. Связь времен», посвященную спецоперации. Мероприятие посетили около 100 человек. В Историко-культурном центре округа представили фотографии штурмовых бригад и техники, современную военную экипировку и сухпаек российских бойцов, коптеры и другие экспонаты.

В ходе мероприятия в торжественной обстановке волонтерам вручили четыре медали «За гражданское мужество». Их наградили за оказание гуманитарной помощи подразделениям в освобождении Донбасса в ходе спецоперации.

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Eugene Hoshiko / Keystone Press Agency

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