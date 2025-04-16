Выставку военно-агитационных плакатов откроют в галерее имени Горшина в Химках

В Химках в картинной галерее имени Горшина откроют выставку «Битвы за Победу». В состав экспозиции войдут 30 военно-агитационных плакатов, выпущенных мастерской «Окна ТАСС» в 1943–1945 годах.

Выставку организовали Государственный музей обороны Москвы и Государственный музей истории российской литературы имени Даля. Церемония открытия пройдет 17 апреля в 17:00 в рамках патриотической программы «Успех в единстве поколений» по адресу: улица Московская, 15.

«„Окна ТАСС“ — это уникальное историко-художественное явление, рожденное в годы войны. Агитационные плакаты, создаваемые известными художниками и поэтами, становились мощным оружием идеологического фронта, поднимали боевой дух, вдохновляли, объединяли народ», — рассказала муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Ученики и преподаватели Центральной детской школы искусств организуют концерт во время церемонии открытия. В программе — композиции военных лет, которые звучали в окопах, на привалах и в тылу.

«Приглашаю всех жителей на выставку прикоснуться к памяти, вдохновиться подвигами, услышать голос истории и почувствовать силу народного духа через искусство», — поделилась муниципальный депутат, директор Центральной детской школы искусств Инна Монастырская.

Открытие выставки пройдет в рамках масштабной патриотической программы, которая реализуется в Химках уже несколько месяцев. Муниципальный депутат Ирина Монастырская напомнила ее цель — объединить поколения вокруг любви к России, к своему городу, уважения к истории и культуре своей страны.