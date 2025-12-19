Выставку винтажных игрушек открыли в Подольске

В Климовском отделе краеведения Подольского краеведческого музея открылась выставка «Новогоднее ассорти», где представлены елочные игрушки, некоторым из которых почти 90 лет. Часть из них передала мама погибшего военного корреспондента Дмитрия Холодова, уроженца этих мест.

Среди экспонатов — украшения 1937 года выпуска: клоун, птицы, фрукты и овощи. Их передала в дар мама погибшего военного корреспондента Зоя Холодова. Можно увидеть Деда Мороза 1961 года, который был создан на Тульском заводе и служил для хранения подарков.

Новогодняя коллекция музея постоянно пополняется благодаря местным жителям, которые передают игрушки, бережно хранившиеся в их семьях десятилетиями.

В день открытия экспозицию посетили воспитанники детской художественной школы. Она будет работать до 18 января. Вход свободный.