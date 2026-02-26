Выставку «Весенний вернисаж» открыли в Орехово-Зуеве

В стенах зала представлены 66 произведений. Среди авторов — 16 признанных мастеров, действующих членов Союза художников РФ, и четверо кандидатов, готовящихся пополнить ряды профессионального сообщества. Несмотря на название, тематика работ выходит далеко за рамки весенних мотивов. Посетители могут совершить путешествие по разным жанрам и техникам: живопись и графика, а также прикладное искусство.

Для многих горожан посещение выставочного зала стало доброй традицией. Кульминацией вернисажа станет творческая встреча с авторами, которая пройдет 27 февраля в 16:00. Это возможность лично пообщаться с художниками и узнать секреты создания их произведедний. Выставка продлится до 21 марта.