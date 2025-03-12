Выставку в память о Владимире Высоцком открыли в Одинцове

На выставке представлены личные вещи артиста, атрибуты его творчества, сценические костюмы известных спектаклей. Особенно ценными экспонатами являются театральный реквизит Высоцкого к легендарным спектаклям Театра на Таганке с его участием — «Послушайте!», «Гамлет», «Преступление и наказание», «Пугачев».

Среди экспонатов можно увидеть главный инструмент исполнителя — гитару. Также представлена гитара Шиховского промысла, аналогичная той, которая была у певца. Высоцкий лично бывал в деревне Шихово под Звенигородом, где жили известные мастера по изготовлению музыкальных инструментов.

Выставка будет работать с 12 марта по 5 мая.