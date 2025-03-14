Выставку в память о Владимире Высоцком открыли в Одинцове

Выставку «Таганка! Славься! Смейся! Плачь! Кричи!», посвященную памяти музыканта и актера Владимира Высоцкого, открыли в Одинцовском округе. Эскпозиция представлена в Доме культуры поселка Горки-10.
Гости выставки могут увидеть личные вещи Высоцкого, сценические костюмы, документы и театральный реквизит к спектаклям Театра на Таганке, в которых был занят артист. Кроме того, на выставке демонстрируют гитару шиховского музыкального промысла – такая же была у музыканта.
Экспонаты оснащены QR-кодами, которые позволяют посетителям получить дополнительную информацию о том мли ином предмете.
Куратором выставки стала искусствовед Людмила Шумская. Посетить экспозицию можно до 5 мая.
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