Выставку в память о Владимире Высоцком открыли в Одинцове

Выставку «Таганка! Славься! Смейся! Плачь! Кричи!», посвященную памяти музыканта и актера Владимира Высоцкого, открыли в Одинцовском округе. Эскпозиция представлена в Доме культуры поселка Горки-10.

Гости выставки могут увидеть личные вещи Высоцкого, сценические костюмы, документы и театральный реквизит к спектаклям Театра на Таганке, в которых был занят артист. Кроме того, на выставке демонстрируют гитару шиховского музыкального промысла – такая же была у музыканта.

Экспонаты оснащены QR-кодами, которые позволяют посетителям получить дополнительную информацию о том мли ином предмете.

Куратором выставки стала искусствовед Людмила Шумская. Посетить экспозицию можно до 5 мая.