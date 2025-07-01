Выставку в честь художника Виктора Борисова-Мусатова открыли в Серпухове

В Серпуховском историко-художественном музее открыли выставку «Прогулки с Виктором Борисовым-Мусатовым». Экспозицию приурочили к 155-летию со дня рождения известного русского живописца.

Авторами выставки стали 12 московских художниц: Ольга Тучина, Нина Любавина, Анна Браговская, Ирина Григорьева, Вера Дранишникова, Вера Добросмыслова, Анна Гошко, Наталья Коновалова, Ольга Пушкарева, Нина Ромадина, Екатерина Штеренберг, Наталья Жаворонкова. Все они работают в разных стилях и техниках: офорт, акварель, живопись гуашью и маслом, скульптура из стекла.

Гости экспозиции увидят современные работы, выполненные по мотивам творчества Виктора Борисова-Мусатова. Между экспонатами разместили четверостишия поэтов Серебряного века — этой эпохой вдохновлялся выдающийся художник.

Выставку можно посетить до 31 августа. Возрастное ограничение: 0+