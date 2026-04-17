Выставку в честь балерины Майи Плисецкой откроют в Серпухове 1 мая

В Серпуховском историко-художественном музее весь следующий месяц будет работать выставка «Май для Майи». Проект посвятят 100-летию со дня рождения легендарной балерины Майи Плисецкой.

В Министерстве культуры и туризма Московской области отметили, что выставка разместится в правом зале галереи «Каретный сарай». Пространство оформят как театральное закулисье, где оживают атмосфера и события эпохи, в которой жила и творила Плисецкая.

Посетители смогут не только ближе познакомиться с судьбой балерины, но и «встретиться» с ключевыми фигурами XX века, среди которых Лиля Брик, Серж Лифарь и Коко Шанель.

Проект подготовил музей совместно с искусствоведом Юрием Мальцевым — выпускником МГУ и коллекционером.

Дополнением к выставке станет обширная программа, центральным событием которой станет показ авторского спектакля «Майя Великолепная». Постановку создал заслуженный деятель искусств России Гедиминас Таранда, а на сцене выступят артисты Имперского русского балета.

В основе спектакля лежат личные воспоминания Плисецкой: в середине 1990-х годов во время гастролей в Японии она делилась с труппой черновиками своей будущей книги, которые и вдохновили создателей на постановку, сочетающую элементы балета и театра.

Премьера намечена на 1 мая, а дополнительные показы состоятся 2, 8 и 10 мая. После каждого спектакля зрителей ждет продолжение программы — на летней сцене музея представят одноактный балет «Кармен-сюита».

Выставка рассчитана на посетителей старше 12 лет. Подробности и билеты доступны на официальном сайте музея.